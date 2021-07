அமித்ஷாவிடம் அரசியல் பேசவில்லை...மோடியிடம் பேசியதை அவரிடம் சொன்னோம் - சொல்வது எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி : மத்திய உள்துறை அமைச்சரை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருவரும் சந்தித்து பேசினர். இந்த சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அரசியல் ரீதியாக எதுவும் பேசவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.

சசிகலா மீண்டும் அதிமுகவைக் கைப்பற்றப் போவதாக பேசி வருவது சர்ச்சையை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த பரபரப்பான அரசியலில் சூழ்நிலையில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஈபிஎஸ் ஆகியோரின் டெல்லி பயணம் பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது.

டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிரதமர் மோடியை நேற்று மாலை ஒபிஎஸ், இபிஎஸ் சந்தித்து பேசினர். அவர்களுடன் ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத், தளவாய் சுந்தரம், தம்பிதுரை உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனர். அப்போது தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றங்கள் குறித்தும், நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை குறித்தும் விவாதித்தனர்.

Tamil Nadu Assembly Opposition Leader Edappadi Palanisamy has said that he has not spoken to Union Home Minister Amit Shah about anything political.