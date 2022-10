நாங்க தோற்கவில்லை..பிற கட்சிதான் வென்றுவிட்டது..நிர்மலா சீதாராமனை கிண்டல் செய்து ப சிதம்பரம் ட்விட்

Delhi

டெல்லி: இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடையவில்லை.. டாலரின் மதிப்பு தான் உயர்ந்து விட்டது என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறுவது, நாங்கள் தேர்தலில் தோற்கவில்லை ஆனால், பிற கட்சி தேர்தலில் வென்று விட்டது என்று கூறுவது போல் உள்ளது என முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

சமீப காலமாக டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருகிறது.

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் பாஜகவை விமர்சித்து வருகின்றன.

Former Finance Minister P Chidambaram said that Nirmala Sitharaman saying that the value of the Indian rupee has not fallen.. The value of the dollar has increased is like saying that we did not lose the election but the other party won the election.