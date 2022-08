மம்தாவுடன் ரகசிய உடன்பாடா? தெளிவுபடுத்துங்க . . மோடியிடம் விளக்கம் கேட்கும் பாஜக முன்னாள் தலைவர்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியில் இன்று பிரதமர் மோடியுடன் மேற்கு வங்க முதல்வர் சந்தித்து பேசிய நிலையில், மம்தாவுடன் ரகசிய உடன்பாடா ஏதும் உள்ளதா? என்பதை தெளிவுபடுத்துமாறு பிரதமர் மோடிக்கு பாஜக முன்னாள் தலைவர் கேள்வி கேட்டுள்ளார்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசுடன் கடும் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வருபவர் மம்தா பானர்ஜி.

பாஜக அரசுக்கு எதிராக 3 ஆம் அணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஒருபக்கம் ஈடுபட்டு வரும் மம்தா பானர்ஜி, ஜனாதிபதி தேர்தலில் யஷ்வந்த் சின்காவை எதிர்க்கட்சிகளின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.

பிரதமர் மோடியுடன் மமதா பானர்ஜி சந்திப்பு- ஜனாதிபதியை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee met Prime Minister Modi in Delhi today. In the meantime, the former minister has asked Prime Minister Modi to clarify whether there is a secret agreement with Mamata.