ஆம்ஆத்மி தான் வளருமா? களமிறங்கிய மம்தா.. 2023 துவக்கத்தில் 3 மாநிலத்துக்கு குறி.. பாஜகவுக்கு ‛செக்’

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அரவிந்த கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சி டெல்லி, பஞ்சாப் மாநிலங்களில் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. மேலும் குஜராத்திலும் கால்பதித்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் மேற்கு வங்க முதல்வரான மம்தா பானர்ஜியும் தனது போக்கசை திருப்பி 2023 துவக்கத்தில் நடக்கும் 3 மாநில தேர்தலில் வெற்றி பெறும் நோக்கத்தில் பாஜகவுக்கு ‛செக்' வைக்கும் முனைப்பில் வியூகம் வகுத்து வருகிறார்.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் மொத்தம் 7 மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது.

இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் உத்தர பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா, பஞ்சாப் என 5 மாநில தேர்தல் நடந்தது. அதன்பிறகு தற்போது இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களுக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது.

West Bengal CM Mamata Banerjee focus on Meghalaya and 2 other states for 2023 election Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party is in power in Delhi and Punjab. It has also set foot in Gujarat. In this situation, Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, is also making a strategy to put a 'check' on the BJP with the aim of winning the 3 state elections to be held in early 2023.