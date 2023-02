அதிக கல்லூரிகள் கொண்ட மாநிலங்கள்.. டாப் 5 இடங்களில் தமிழகம் இல்லை.. யாருக்கு முதலிடம் தெரியுமா

நாட்டில் அதிக கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்கள் கொண்ட மாநிலங்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி: இந்தியாவில் அதிக பல்கலைக்கழகங்களைக் கொண்ட மாநிலங்களின் பட்டியலை AISHE எனப்படும் அகில இந்திய உயர்கல்வி கணக்கெடுப்பு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இதில் தமிழ்நாடு எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவில் உயர்கல்வி படிப்போரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. ஏழை மாணவர்களும் கல்வி கற்க அரசு பல திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.

இதனிடையே நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் குறித்த பட்டியலை AISHE எனப்படும் அகில இந்திய உயர்கல்வி கணக்கெடுப்பு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்து நாம் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

State With most number of colleges and universities: Tamilnadu has one of the most number of colleges and universities.