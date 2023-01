"அது வேற வாய்!" ஷாருக்கின் பதான் படத்திற்கு தடை கேட்டு கொந்தளித்த பாஜக அமைச்சர்! இப்போ என்ன சொன்னார்

பதான் திரைப்படத்தைத் தடை செய்வேன் என்று முன்பு சொன்ன பாஜக அமைச்சர் நரோத்தம் மிஸ்ரா இப்போது அதற்கு மாறான கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்

டெல்லி: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள பதான் திரைப்படத்திற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், முன்பு இப்படத்திற்குத் தடை கேட்டுக் கொந்தளித்த மத்தியப் பிரதேச உள்துறை அமைச்சர் நரோத்தம் மிஸ்ரா இப்போது தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றியுள்ளார்.

பாலிவுட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெளியான எந்தவொரு படமும் பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை. அதிலும் குறிப்பாக கொரோனாவுக்கு பிறகு வந்த எந்தவொரு திரைப்படமும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாததால் மக்களிடையே அது வரவேற்பைப் பெறவில்லை.

அதேநேரம் ஒவ்வொரு திரைப்படம் வெளியாகும் போது எதாவது ஒரு காரணத்தைச் சொல்லி புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற ஹேஷ்டேக்கும் டிரெண்டாவது வாடிக்கையாக இருந்தது. இதனால் பாலிவுட் பெரும் ஹிரோக்களுக்கும் ஹிட் கொடுக்க முடியாமல் தவித்தனர்.

