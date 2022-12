பரவும் கொரோனா.. மூக்கு வழி தடுப்பு மருந்தை யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்? என்டிஏஜிஐ தலைவர் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் மூக்கு வழியாக செலுத்தப்படும் இன்கோவேக் தடுப்பு மருந்து பூஸ்டராக செலுத்த மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அந்த பூஸ்டர் டோஸ் யாருக்கு செலுத்தப்படும், எத்தனை சொட்டுகள் வழங்கப்படும் என்பது பற்றி தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு தலைவர் அரோரா முழுமையாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சீனாவை தொடர்ந்து இந்தியாவிலும் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவில் மத்திய, மாநில அரசுகள் அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன.

பொதுமக்கள் மாஸ்க் அணிய வேண்டும். தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை விரைவுப்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் அறிவுரை வழங்கி உள்ளது.

In India, the central government has approved the use of nasal Incovac as a booster. In this case, National Technical Advisory Committee Chairman Arora has given a complete explanation about who will be given the booster dose and how many drops will be given.