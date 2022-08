கழற்றிவிட்ட ராகுல், சோனியா.. ஒதுங்கிய "சீனியர்கள்".. இக்கட்டான நிலையில் காங்கிரஸ்.. என்ன நடக்கிறது?

Delhi

டெல்லி: நாடு முழுக்க பாஜக அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கையில்.. அதை எதிர்க்க வேண்டிய பிரதான எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் கடுமையான உட்கட்சி மோதலில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. மூத்த நிர்வாகிகள் ஒரு குழுவாக இயங்க.. ராகுல், சோனியா ஒதுங்கிக்கொள்ள.. அடிமட்ட நிர்வாகிகள் மேலே என்ன நடக்கிறதே என்று தெரியாமல் குழம்பிப்போகும் அளவிற்கு கட்சிக்குள் அடுத்தடுத்து பிரச்சனைகள் நடக்கின்றன.

காங்கிரஸ் கட்சியில் என்ன பிரச்சனை என்பதை எளிதாக விளக்கி விடலாம். அந்த கட்சிக்கு புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதற்கான தேர்தல் ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி இருந்து செப்டம்பர் 20ம் தேதிக்குள் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கும்.

இப்படிப்பட்ட நிலையில் சோனியா, ராகுல் காந்தி ஆகியோர் தலைவராக பொறுப்பேற்க முன்வரவில்லை. இவர்கள் ஒரு பக்கம் கழன்று கொண்ட நிலையில் இன்னொரு பக்கம் சீனியர் தலைவர்கள் பலரும் தங்கள் மாநிலங்களில் கொடுக்கப்பட்ட வழிகாட்டு குழு தலைவர்கள் பொறுப்புகளில் இருந்து ராஜினாமா செய்து வருகிறார்கள்.

மொத்தத்தில் காங்கிரஸ் தற்போது கேப்டன் இல்லாத படகு போல தள்ளாட தொடங்கி உள்ளது.

காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் ரேஸில் வேட்டிகட்டிய தமிழர்! வாய்ப்பை வசப்படுத்தும் முனைப்பில் ப.சிதம்பரம்!

