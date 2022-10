அம்புடன் ஹார்ட் வரைந்து ஒரே விளையாட்டு! காங்.,தலைவர் தேர்தலில் 416 ஓட்டுக்கள் செல்லாமல் போனது ஏன்?

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே வெற்றி பெற்ற நிலையில் 416 ஓட்டுக்கள் செல்லாததாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஓட்டுச்சீட்டில் அம்புடன் ஹார்ட் வரைந்து விளையாடியது உள்ளிட்ட பின்னணியில் உள்ள விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி இருந்தார். புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி அக்டோபர் 17 ல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான மனுத்தாக்கல் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளுக்கான தேதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டது.

After Mallikarjuna Kharge won the Congress president election, 416 votes were declared invalid, and the background information including drawing a heart with an arrow on the ballot paper has been revealed.