டெல்லி மாஸ்டர்கள்.. கொள்ளைப் பணத்தில் அதிமுக குத்தகை.. வெளுத்து வாங்கிய நாஞ்சில் சம்பத்!

oi-Vignesh Selvaraj

திருவள்ளூர் : ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய இருவரையும் கொம்பு சீவி கட்சியை உடைக்க பாஜக முயற்சித்து வருகிறது என நாஞ்சில் சம்பத் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அதிமுகவில் தற்போது நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்குப் பின்னணியில் பாஜக இருப்பதாக நாஞ்சில் சம்பத் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்கி அங்கே பாஜக அமர முயற்சிக்கிறது என்றும் எக்காரணம் கொண்டும் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வரவிட மாட்டோம் என நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

அய்யய்யோ..ஓபிஎஸ்-க்கா இப்படி ஒரு நிலைமை.. ஓபிஎஸ் எப்படி தாங்குவாரோ? நாஞ்சில் சம்பத் ரத்த கண்ணீர்!

English summary

Nanjil Sampath has accused the BJP of trying to break ADMK. BJP is trying to disable admk party symbol, he added.