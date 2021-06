ஓர் ஆண்டில் தேர்தல்.. உபி முதல்வர் பதவிக்கு வேட்டு? நிலைமை சமாளிக்க டெல்லி பறந்த யோகி.. அடுத்து என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் மாற்றப்படலாம் என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், டெல்லியில் இன்று பிரதமர் மோடி, உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டவர்களை உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் நேரில் சந்திக்கிறார்.

கொரோனா 2ஆம் அலையால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாக உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளது. பெரிய மாநிலம் என்பதால் அங்கு கொரோனா உயிரிழப்புகள் அதிகரித்தன.

இது எந்தளவுக்குச் சென்றது என்றால், ஒரு கட்டத்தில் அங்குள்ள கங்கை நதியில் கொரோனா சடலங்கள் மிதக்கத் தொடங்கின. நிலைமை அந்தளவு கட்டுக்கடங்காமல் சென்றது.

English summary

Yogi Adityanath will visit Delhi today for meetings with Prime Minister Narendra Modi, BJP chief JP Nadda and Union Home Minister Amit Shah amid reports of dissent in Uttar Pradesh. This is his first meeting with the Delhi leadership since turmoil started in UP for the BJP.