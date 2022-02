தர்மபுரி: ஜல்லிக்கட்டை பார்க்க ஹெலிகாப்டரில் வந்திறங்கிய பெங்களூர் தொழில் அதிபர்.. அசந்துபோன மக்கள்!

Dharmapuri

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டை பார்ப்பதற்காக பெங்களூரில் வசிக்கும் தொழில் அதிபர் ஒருவர் குடும்பத்தினருடன் ஹெலிகாப்டரில் வந்திறங்கியது அங்கு இருந்தவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி மாதம் 3 நாட்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். குக்கிராமத்தில் நமது கலாசார நிகழ்வுகள், பாரம்பரிய விளையாட்டு போட்டிகள் என களைகட்டும்.

English summary

A businessman living in Bangalore and his family arrived by helicopter to see jallikattu in Dharmapuri district, much to the amazement of those present.hose who were there said that this was the sign of jallikattu