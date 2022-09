"எக்ஸுடன்" நெருக்கம்.. "ஏய்ய்".. தட்டிக்கேட்ட கணவன்.. போட்டுத் தள்ளிய மனைவி.. தர்மபுரியில் "திடுக்"

Dharmapuri

oi-Jackson Singh

தர்மபுரி: கல்லூரிக் காதலனுடன் நெருக்கமாக இருந்ததால் மனைவியை தட்டிக் கேட்ட கணவனை இருவரும் சேர்ந்து தீர்த்துக் கட்டிய சம்பவம் தர்மபுரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தர்மபுரி மாவட்டம் நரசிபுரம் கிராமம் அருகே உள்ள சுடுகாட்டில் சில தினங்களுக்கு முன்பு பாதி எரிந்த நிலையில் ஓர் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. அந்த சடலத்தின் முகம் கருகி இருந்ததால் இறந்தது யார் என போலீஸாரால் அடையாளம் காண முடியவில்லை.

இதையடுத்து, அவரது பேண்ட் பையை பரிசோதித்த போது அதில் முக்கால்வாசி எரிந்த நிலையில் ஆதார் கார்டு இருந்தது. அதிலும் அவரது புகைப்படம் எரிந்திருந்தது. ஆனால், ஆதார் எண் தோராயமாக அடையாளம் காணும் படி இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த கார்டில் உள்ள எண்ணை கம்ப்யூட்டரில் வைத்து சோதித்து பார்த்த போது அது, பென்னாகரத்தைச் சேர்ந்த டெம்போ டிரைவர் மணி (30) என்பவரின் ஆதார் அட்டை என்பது தெரியவந்தது.

English summary

In a horrific incident in Dharmapuri, A Man was killed by his wife and her friend after he found they were in extra marital affair.