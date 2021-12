என்னாச்சு.. கூட்டணி கட்சிகளை விட்டு விளாசிய ராமதாஸ்.. பாமக கூட்டத்தில் அனல் பறக்க பேச்சு

Dharmapuri

தருமபுரி: தருமபுரியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மாவட்ட பா.ம.க பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்துக்கு பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தலைமை தாங்கினார். இந்த கூட்டத்தில் பா.ம.க தலைவர் ஜி.கே.மணி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

இந்த கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியதாவது:- திண்ணை பிரச்சாரம் முறையாக செய்தால் வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நமக்கு அது வெற்றியை கொடுக்கும். திண்ணை பிரச்சாரதை அந்தந்த ஊர்களில் உள்ள இளைஞர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

English summary

At a meeting of Dharmapuri PMK executives, PMK founder ramadoss criticise the coalition parties. He slams the coalition of losing its credibility in the last election.