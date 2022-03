ஆயேஹே! ஆயேஹே! - பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றத்தை கண்டித்து இந்தியில் முழக்கமிட்ட விஜயகாந்த் மகன்

Dharmapuri

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தருமபுரி: பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்தை தடுக்காத மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து மாட்டு வண்டியின் மீது பைக்கை ஏற்றி அதில் அமர்ந்து பேரணி சென்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகரன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத மத்திய அரசை கண்டித்து

தருமபுரியில் தேமுதிக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆர்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகரன், தருமபுரி நான்கு வழிச்சாலையில் மாட்டுவண்டியில் இருசக்கர வாகனம் மற்றும் சிலிண்டரை ஏற்றி ஊர்வலம் சென்றார்.

English summary

Vijayaprabhakaran, the son of DMDK leader Vijayakanth, took to the streets to protest against the BJP government for not curbing petrol and diesel price hikes.பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்தை தடுக்காத மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து மாட்டு வண்டியின் மீது பைக்கை ஏற்றி அதில் அமர்ந்து பேரணி சென்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகரன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.