வீட்டில் சிறுநீர் கழித்த 4 வயது சிறுமி.. அடித்தே கொன்ற கணவன், மனைவி.. திண்டுக்கல்லில் பயங்கரம்

Dindigul

oi-Jackson Singh

திண்டுக்கல்: 4 வயது சிறுமி வீட்டில் சிறுநீர் கழித்ததால் ஆத்திரமடைந்த கணவன், மனைவி இருவரும் அந்த சிறுமியை அடித்தே கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெற்றோர்களின் அஜாக்கிரதையும், அலட்சியமுமே இந்த பிஞ்சுக் குழந்தையின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

என்னதான் உறவினர்கள், நண்பர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் தாய் - தந்தை ஆகிவிட மாட்டார்கள் என்ற உண்மையை இந்த சம்பவம் உணர்த்தியுள்ளது.

கோவை கார் வெடிப்பு: ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு.. கைதான ஆம்பூர் இளைஞர் வீட்டில் போலீஸ் பரபர சோதனை

English summary

Shocking incident in Dindigul, a 4 year old girl was beaten mercilessly by a couple as she urinate in the bed. She succembed to her injury later.