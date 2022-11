அத்துமீறிய தந்தை..மகள் கர்ப்பம்! கொடூரனின் நண்பர்கள் கூடவா? ஷாக் திண்டுக்கல்! தட்டி தூக்கிய போலீஸ்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் 12 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கி கொடுமை செய்து வந்த நிலையில் அவர் கர்ப்பமாகி இருக்கிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அவரது தந்தை உள்ளிட்ட மூன்று பேரை போலீசார் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் பாரதிபுரத்தைச் சேர்ந்த 47 வயதான சமையல் தொழிலாளியின் மனைவி பிரிந்து சென்றுவிட்டார். இதனைதொடர்ந்து தனது 12 வயது மகளை அவர் வளர்த்து வந்திருக்கிறார்.

மனைவி இல்லாத காரணத்தால் தனது ஆசைக்கு மகளை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார் கொடூர மனம் கொண்ட அந்த சமையல் தொழிலாளி. மேலும் தான் வேலைக்கு செல்லும்போது அதேபகுதியை சேர்ந்த நெசவு தொழிலாளியான கண்ணன் என்பவரது வீட்டில் தனது மகளை விட்டுச்சென்றார்.

English summary

A 12-year-old girl in Dindigul was sexually assaulted and became pregnant. In connection with this incident, the police have arrested three people including his father under the Anti-Hooliganism Act and put him in jail.