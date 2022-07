நீட் தேர்வால் கள்ளக்குறிச்சி மாணவி தற்கொலை! உளறிக் கொட்டிய மாஜி திண்டுக்கல் சீனிவாசன்! ஷாக்கான ர.ர.!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் அதிமுக சார்பில் தமிழக அரசை கண்டித்து இன்று நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் மாணவி நீட் தேர்வுக்கு பாய்ந்து தான் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அதிமுகவின் பொருளாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மின் கட்டண உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு, விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு உள்ளிட்ட திமுக அரசின் மக்கள் விரோத செயல்களை கண்டித்து 25ஆம் தேதியான இன்று அதிமுக சார்பில் கட்சி அமைப்பு ரீதியான அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார்.

அதன்படி அதிமுக சார்பில் இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை,தேனி, தஞ்சாவூர், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மறுநாள் அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகின்றனர்.

