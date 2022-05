பேருந்தில் சென்ற முதல்வர் டிக்கெட் எடுத்தாரா? சினிமாவில் வரும் ஹீரோ போல நடக்கிறார்! அண்ணாமலை காட்டம்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழக வரலாறு தெரியாமல் திராவிட மாடல் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கர்வத்தால் பேசி வருகிறார் எனவும், இன்று காலை பேருந்தில் சென்ற முதல்வர் டிக்கெட் எடுத்தாரா என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் வல்லக்குண்டாபுரம் என்ற கிராமத்தில் ஸ்ரீ சுயம்பு மாரியம்மன் கோவிலில் மண்டபம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பாஜக கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசுமையில், " ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரசு இயந்திரங்களை வைத்து ஏவிவிட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளாதவாறு பல்வேறு இடையூறு செய்து வந்தார்.

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that Tamil Nadu Chief Minister Stalin is proudly speaking as a Dravidian model without knowing the history of Tamil Nadu and whether the Chief Minister who went on the bus this morning took the ticket.