என்னடி தங்கபுள்ள கொண்டு வந்துருக்க! வெட்கத்தோடு ’கிப்ட்’ கொடுத்த மாணவி! தேவதை டீச்சரின் ரியாக்சன்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : பள்ளியில் பாடம் சொல்லித் தரும் தனக்கு பிடித்த டீச்சருக்கு வீட்டிலிருந்து தானே தயாரித்த ரசத்தை வெட்கத்தோடு கொடுக்கும் பள்ளி மாணவியும் அதனை ஆசையாய் வாங்கி குடித்து தங்கபுள்ள என பாராட்டும் ஆசிரியையின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது..

குழலினிது யாழினிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர்.. அதாவது நம்மைச் சுற்றி இருக்கும் குழந்தைகளின் குரலை விட புல்லாங்குழலின் இசையும் யாழினி இசையும் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்காது என்பதை இதன் அர்த்தம்..

அந்த அளவுக்கு பச்சிளம் குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு அசைவினையும் பேச்சினையும் கேட்டு ரசித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். அதேபோல பள்ளிக்காலங்களை நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியயைகளையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துவிட முடியாது. விரல் பிடித்து அ சொல்லிக் கொடுத்த அவர்களது தொடக்கம் தான் இன்று நமது வாழ்வில் ஒரு அங்கம் என்பதை மறக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது..

English summary

A video of a schoolgirl shyly giving home-made rasam to her favorite teacher who is teaching her at school and the teacher eagerly buys it and praises it as if she is going to stay is spreading fast on social media.