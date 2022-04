இலங்கையில் போராட்டம்.. நாளை இதே நிலைமைதான் இந்தியாவுக்கும்.. பாஜகவை எச்சரிக்கும் துரை வைகோ!

Dindigul

திண்டுக்கல் : பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றமானது இதேபோல் தொடர்ந்து நீடித்தால் இலங்கையில் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய பொருளாதார சிக்கல் இந்தியாவிலும் உருவாகக் கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாக மதிமுக தலைமைக் கழக செயலாளர் துரை வைகோ எச்சரித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதிமுக தலைமைக் கழக அலுவலகத்தில் இன்று மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இடையே மதிமுக தலைமைக் கழக செயலாளர் துரை வைகோ அவர்கள் கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

If the increase in petrol and diesel prices continues, there is a possibility of an economic crisis in india like Sri Lanka , warns MDMK secretary Durai Vaiko.