அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியை வரவேற்க ஆயிரம் வாலா..காதணி விழா பந்தலில் பற்றிய தீ.. தெறித்து ஓடிய உறவினர்கள்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கலந்து கொண்ட காதணி விழாவில் அவரை வரவேற்க திமுகவினர் சரவெடி வைத்தபோது விழா பந்தலில் தீ பற்றியதால் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த உறவினர்கள் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட திமுகவின் மிக மூத்த நிர்வாகியும், மாவட்டத்தில் இரு மாவட்ட செயலாளர்கள் இருந்தாலும் கட்சியின் முக்கிய முகமாக இருப்பவர் ஐ.பி என கட்சியினரால் அழைக்கப்படும் ஐ.பெரியசாமி.

கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலங்களில் முப்பெரும் துறை அமைச்சராக இருந்த அவர், தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

English summary

Co-operatives Minister I. Periyasamy attended an earring ceremony in Dindigul when the DMK set off firecrackers to welcome him. Then a sudden fire broke out and people dispersed.