அதிமுக தலைமை விவகாரம்.. நீதிமன்றம் தீர்மானிப்பது ஏற்புடையதல்ல.. சொல்வது கார்த்தி சிதம்பரம்!

Dindigul

oi-Yogeshwaran Moorthi

திண்டுக்கல்: அதிமுக தலைமையை நீதிமன்றம் தீர்மானிப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மையில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறோம். ஆனால், அரசாங்கத்தில் பங்கு இல்லை. மக்கள் பிரச்னைகளை எங்களால் முன்வைக்க முடியவில்லை. எதிர்க்கட்சியாகவும் செயல்பட முடியாத நிலை உள்ளது என்று கூறி பகீர் கிளப்பினார். இதனால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழநியில் உள்ள மலைக்கோயிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் இன்று வந்துள்ளார். மலைக்கோயில் செல்வதற்கு முன்பாக அதன் அடிவாரத்தில் உள்ள பாத விநாயகர் கோயிலில் தேங்காய் உடைத்து வழிபாடு செய்தார்.

English summary

Congress MP Karthi Chidambaram Said, there is no unity among the leaders in the AIADMK. Party Members can decide when it comes to leadership Election. But it is not appropriate for the court to decide about Party Leadership.