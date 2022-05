தமிழக காக்கி சட்டைக்குள் காவி! இந்து ராஷ்டிரம் அமைக்கனுமாம்! பேஸ்புக் பதிவால் போலீஸ்காரர் சஸ்பெண்ட்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் அம்பாத்துரை காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் காவலர் சுரேஷ் என்பவர் சமூக வலைதளங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியைப் பற்றி வரும் செய்திகளை ஃபேஸ்புக் மூலம் பகிர்ந்ததால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் அம்பாத்துரை காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக திண்டுக்கல் மேட்டுபட்டியை சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர் பணி புரிந்து வருகிறார்.

இவர் கடந்த சில மாதங்களாக சமூக வலைதளங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோருக்கு ஆதரவாக வரும் செய்திகளையும் திமுகவிற்கு எதிராக வரும் செய்திகளையும் அதிக அளவில் தனது முகநூல் பக்கத்தில் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பரபர மூவ்.. உதயநிதியை அமைச்சராக்குங்க.. திண்டுக்கல், திருச்சி திமுக கூட்டங்களில் அதிரடி தீர்மானம்!

English summary

Policeman Suresh, who was posted at the Ambatturai police station in Dindigul district, has been sacked for sharing news about the BJP on social media through Facebook.