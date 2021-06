ஹேப்பி நியூஸ்.. குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000.. விரைவில் அரசாணை.. அமைச்சர் பெரியசாமி அறிவிப்பு

Dindigul

oi-Veerakumar

திண்டுக்கல்: குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டத்துக்கு விரைவில் அரசாணை வெளியிடப்படும் என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் இ.பெரியசாமி, திண்டுக்கல்லில் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

தமிழ்நாடு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்வதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். மக்களின் நலனுக்காக ரூ.4 ஆயிரம் மற்றும் 14 வகை மளிகை பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.

Rs. 1,000 cash for women family heads in Tamil Nadu: Cooperative Minister I. Periyasamy has said that the government will soon release a scheme to provide Rs. 1,000 per month to women family heads.