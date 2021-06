இப்படி எல்லாம வருவாங்க.. மிரண்ட எஸ்பி.. ஆற்று வெள்ளத்தை துணிச்சலுடன் நீந்தி.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல்: மெயின் ரோட்டில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பிற்கு நின்று இருந்தால் ஆற்று வெள்ளத்தை துணிச்சலுடன் கடந்து வந்து மதுவாங்க திண்டுக்கல் மாவட்ட எல்லைக்குள் வந்த திருப்பூர் மாவட்ட குடிமகன்கள் வந்தார்கள். இதை கேள்விப்பட்டு ஷாக்கான திண்டுககல் மாவட்ட எஸ்பி , குறிப்பிட்ட மதுக்கடைக்கு நேரடியாக வந்து ஆய்வு செய்தார். இதனிடையே காலை 11 மணிக்கே ஸ்டாக் தீர்ந்து போனதால் குடிமகன்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

திறக்கப்பட்டது TASMAC! குடிமகன்கள் மகிழ்ச்சி | OneIndia Tamil

தமிழகத்தில் 14ம் தேதியான நேற்று முதல் 27 மாவட்டங்களில் அதிக தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது பல்வேறு டீக்கடை முதல் மதுக்கடைகள் வரை பல்வேறு கடைகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்படி தளர்வு அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் ஒன்று தான் திண்டுக்கல் மாவட்டம். ஆனால் அதன் பக்கத்து மாவட்டமான திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகமுள்ளதால் கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாவட்டத்தின் எல்லையான மடத்துக்குளத்தை ஒட்டி திண்டுக்கல் மாவட்ட எல்லையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் நேற்று திறக்கப்பட்டன.

Liquor lovers from Tirupur district came to Dindigul district to cross the river and buy liquor. Meanwhile, citizens were disappointed as the stock ran out at 11am in tasmc shops