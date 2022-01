சிங்கில் டிஜிட்டுக்கு ஓகே சொன்ன திமுக & அதிமுக.. தவிப்பில் "திண்டுக்கல் கூட்டணி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணியில் தங்களுக்கு 10 இடங்களில் சீட்டுகளை ஒதுக்க வேண்டுமென பாஜக கூறி வரும் நிலையில், ஒற்றை இலக்கத்தில் மட்டும் சீட்டுகளை ஒதுக்க அதிமுக முன் வந்திருப்பதால் பாஜகவினர் அதிருப்தியில் உள்ள நிலையில், திமுக கூட்டணியிலும் இதே நிலைதான் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. மொத்தம் 12,838 பதவிகளுக்கு தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன.

தேர்தலுக்காக இன்று முதல் வேட்புமனு துவங்கியுள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, பழனி, கொடைக்கானல் ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சிகளை கைப்பற்ற கடும் போட்டி அதிமுக திமுகவினரிடம் உள்ளது.

தகிக்கும் பாஜக? போனை எடுக்காத அதிமுக தலைகள்.. நெல்லையில்

English summary

The BJP has been demanding the AIADMK to allot 10 seats to them in the alliance in the urban local body elections, while the BJP is dissatisfied with the AIADMK's decision to allot only single digit seats. It has been reported that the situation is similar in the DMK alliance.