சிக்சரால் வந்த சிக்கல்! வாயை கொடுத்து வாங்கிக் கட்டிய ஆங்கர்! டிஎன்பிஎல்லை தெறிக்கவிட்ட நாம் தமிழர்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: நேற்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் என்பிஆர் கல்லூரி மைதானத்தில் நடந்த டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் வர்ணனை செய்த பெண், சுற்றியுள்ள கிராம மக்களை பற்றி மிகக் கேவலமாக பேசியதாக நாம் தமிழர் கட்சியினர் கிரவுண்டுக்குள் சென்று போராட்டம் நடத்திய நிலையில், அந்த ஆங்கர் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

ஐபிஎல்லை போல் தமிழ்நாடு அளவில் டிஎன்பிஎல் எனப்படும் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் தொடர் நடத்தப்படுகிறது. பல இளம் வீரர்களுக்கு இந்த தொடர் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என சொல்லப்பட்டாலும், பெரும்பாலும் நகர்ப்புற இளைஞர்களுக்கே வாய்ப்பளிக்கப்படுவதாக சிலர் கூறுகின்றனர்.

இந்த சீசன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தொடங்கிய நிலையில், நேற்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் என்பிஆர் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் மற்றும் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிகள் மோதின.

English summary

The woman who was commenting on the TNPL cricket match at Natham NPR college ground in Dindigul district yesterday said that she had spoken very badly about the surrounding villagers while the Naam Tamil party protested inside the ground, the anchor has apologized.