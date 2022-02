ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கேரள பெண்ணுக்கு அடித்த மெகா 'ஜாக்பாட்'.. லாட்டரியில் ரூ.44 கோடி பரிசு!

Dubai

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கேரளாவை சேர்ந்த பெண்ணுக்கு லாட்டரி டிக்கெட்டில் ரூ.44.75 கோடி பரிசு விழுந்துள்ளது. இதேபோல் கேரளாவைச் சேர்ந்த வேறு ஒருவருக்கும் லாட்டரி டிக்கெட்டில் ரூ.2 கோடி பரிசு கிடைத்துள்ளது.

என்னதான் நாம் கடும் உழைப்பை கொட்டினாலும் அதிர்ஷ்டம் வருவது என்பது நமது கையில் இல்லை.

மனிதர்களுக்கு எப்போது அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும் என்று தெரியாது. மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஒரு சிலரைத்தான் வந்தடையும்.

English summary

A woman from Kerala in the United Arab Emirates has won Rs 44.75 crore in a lottery ticket. Similarly, another person from Kerala got Rs 2 crore prize in the lottery ticket. Earlier this year, a Tamil Nadu worker working in the United Arab Emirates won a Rs 20 crore lottery prize