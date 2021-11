டேவிட் வார்னருக்கு தொடர் நாயகன் விருது கொடுத்தது நியாயமில்லை.. அக்தர் ஆவேசம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: 2021 டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியின் தொடர் நாயகனாக பாபர் அசாம் தேர்வு செய்யப்படாதது குறித்து பாகிஸ்தான் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சோயப் அக்தர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை 2021 இறுதிப் போட்டிக்குப் பிறகு, ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர், தொடர் நாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

ஆனால், தொடரில், அதிக ரன்கள் எடுத்தது பாபர் ஆசம் என்பதால், சோயிப் அக்தர் இதுகுறித்து அதிருப்தி வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

Former Pakistan fast bowler Shoaib Akhtar has expressed his displeasure over the non-selection of Babur Azam as the player of the T20 World Cup series. He says, Babar Azam is the correct player to get the award.