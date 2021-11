இங்கிலாந்து பவுலர்களை அடித்து துவைத்த தென்ஆப்பிரிக்கா..பறந்த சிக்ஸர்கள்.. அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறுமா

Dubai

oi-Rayar A

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பை தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு பக்கம் இந்திய அணி பிரிவில் உள்ள இந்தியா, நியூஸிலாந்து மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் இடையே யார் அரையிறுதிக்கு செல்வது என்பதில் போட்டி இருக்கிறது.

இதேபோல் மற்றோரு பிரிவில் உள்ள ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா இடையே அரையிறுதிக்கு செல்வதில் பலத்த போட்டி நிலவுகிறது. இன்று முதலில் நடந்த போட்டியில் வெஸ்ட் இன்டிஸை ஆஸ்திரேலியா பந்தாடி அபார வெற்றி பெற்றது.

English summary

South Africa scored 189 runs for the loss of 2 wickets in 20 overs. South Africa must beat England by 130 runs to reach the semi-finals by 60 runs