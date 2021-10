மென்டர் தோனி.. வளைத்து வளைத்து 'வாத்தி' கொடுத்த டிப்ஸ்.. ஆரம்பத்திலேயே அசத்திய டீம் இந்தியா

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நேற்று நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அபாரமாக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

தோனி மென்டர் பதவியேற்ற பிறகு இந்திய அணி சந்தித்த இந்த முதல் போட்டியில், தோனியின் டிப்ஸ் அதிக அளவுக்கு எதிரொலித்ததை பார்க்க முடிந்தது.

பிசிசிஐ முதல் முறையாக இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு மென்டர் என்ற பணியிடத்தை உருவாக்கி அதில் முன்னாள் கேப்டன் தோனியை நியமித்துள்ளது.

English summary

The Indian team won the practice match against England in the 20-over Cricket World Cup yesterday. In this first match that the Indian team faced after Dhoni becomes Mentor, we were able to see that Dhoni's tips were highly echoed.