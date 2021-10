அட..பாகிஸ்தான் உட்பட பல அணிகளில் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்குதான் முக்கிய பொறுப்பு! வீழ்த்துமா தோனி வியூகம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் என்றாலே உலகம் முழுக்க ரசிகர்களுக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது சிஎஸ்கே டீம்தான். இதற்கு காரணம், அந்த அணியின் கன்சிஸ்டன்சி.

2020 தவிர்த்து பிற அனைத்து வருடங்களிலும் பிளேஆப் சென்ற ஒரே அணி சிஎஸ்கேதான். 10 முறை பைனலுக்குள் சென்ற ஒரே அணியும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்தான்.

இதனால்தான் தோனி தலைமையிலான சென்னை அணியுடன் ஒரு வீரராகவோ அல்லது வேறு பணிக்காகவோ தொடர்பிலிருந்த அனைவருமே, உலக ஃபேமஸ் ஆகிவிட்டனர். கோப்பையை வெல்லும் சீக்ரெட் இந்த அணிக்குதான் தெரியும் என்று உலக கிரிக்கெட் நிர்வாகங்கள் பலவும் நினைக்கின்றன.

English summary

T20 world cup 2021: Many CSK players getting job chance in many international team which are playing t20 world cup 2021. The CSK team is the first thing that comes to mind when it comes to IPL cricket. This is because of the consistency of the team. CSK is the only team to have reached the playoffs in all but 2020. Chennai Super Kings are the only team to reach the final 10 times.