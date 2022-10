ஸ்டாலினுக்கு துபாயில் பாராட்டு விழா! கொண்டாடித் தீர்த்த அமீரக திமுக!நெகிழ்ந்து போன கலாநிதி வீராசாமி

Dubai

oi-Arsath Kan

துபாய்: திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் 2வது முறையாக போட்டியின்றி தேர்வாகியுள்ள நிலையில் துபாயில் அமீரக திமுக சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரக திமுக பொறுப்பாளர் மீரான் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி கலந்துகொண்டார்.

அயலக மண்ணில் தாம் பங்கு கொள்ளும் முதல் நிகழ்ச்சியே முதலமைச்சருக்கு நடக்கும் பாராட்டு விழா தான் எனப் பேசி கலாநிதி நெகிழ்ந்து போனார்.

English summary

While M. K. Stalin has been elected unopposed for the 2nd time as DMK President, a function of appreciation has been held on behalf of Emirates DMK in Dubai.