இன்றே கடைசி: டி20 கேப்டன் பொறுப்பை உதறிய விராட் கோலி.. ரவி சாஸ்திரியும் அவுட்.. சாதித்தது என்ன?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்திய கிரிக்கெட்டின் ஒரு அத்தியாயம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வருகிறது. விராட் கோலி-ரவி சாஸ்திரியின் தலைமை சகாப்தம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வருகிறது.

டி20 உலக கோப்பை தொடருக்கு பிறகு 20 ஓவர் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகப் போவதாக கோலி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார்.

அந்த வகையில், இன்று விராட் கோலிக்கு, டி20 கேப்டனாக இன்றைய நமீபியாவுக்கு எதிரான ஆட்டம்தான் கடைசி போட்டியாகும். ரவி சாஸ்திரியும் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இன்றுதான் கடைசி போட்டியில் பொறுப்பு வகிக்கிறார். இனிமேல் ராகுல் டிராவிட்தான் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பயிற்சியாளர்-கேப்டன் ஜோடி உலக கோப்பை டி20 போட்டியில் நபிமியாவை தோற்கடிப்பதன் மூலம் தங்களுடைய பயணத்தை மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் முடிக்க விரும்புகிறது. அரையிறுதிக்கு செல்ல முடியாத ஏமாற்றத்தை இந்த வெற்றி போக்கும் என்று நம்பலாம்.

English summary

Virat Kohli captaincy record: Today's match against Namibia is Virat Kohli's last match as T20 captain of team India . Ravi Shastri will also be in charge of the last match today as head coach. It has been announced that Rahul Dravid will be the new head coach of the Indian cricket team. What did coach Ravi Shastri and Virat Kohli do for the team?