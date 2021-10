5 வயது மகளுடன்.. தாய் எடுத்த பகீர் முடிவு.. காட்டி கொடுத்த செருப்பு.. கணவன் அதிர்ச்சி!

Erode

ஈரோடு: ஈரோடு அருகே 5 வயது மகளுடன் தாய் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி அருகே உள்ள காங்கேயம்பாளையத்தில் சேர்ந்தவர் விஸ்வநாதன், தனியார் நிறுவனத்தில் மெக்கானிக்காக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவி ரம்யா, இவர்களுக்கு 5 வயதில் பவன்யா என்ற மகள் உள்ளார்.

இந்த நிலையில் இன்று காலை வழக்கம்போல் கணவர் வேலைக்கு சென்ற பின்பு வீட்டில் மகளுடன் இருந்தார் ரம்யா. இதனை தொடர்ந்து மகளை அழைத்துக் கொண்டு வெளியே சென்றார்.

English summary

A mother committed suicide by jumping into a well with her 5-year-old daughter near Erode. Police are conducting a serious investigation in this regard from various angles