வருகிறது 4 "ஆசிட் டெஸ்ட்".. ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. பாஜக "அந்த" முடிவை எடுக்குதா? ஆனா எடப்பாடி?

Erode

oi-Shyamsundar I

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு 6 மாதத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் பாஜக யாருடன் கூட்டணி வைக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த தேர்தல் கூட்டணி நாடாளுமன்றத்திற்கான டீசராக பார்க்கப்படுகிறது.

வாரிசு.. துணிவு இரண்டு படங்களின் டிரெய்லர்களும் வெளிவந்து கவனம் பெற்றுள்ளன. இரண்டில் எது பெஸ்ட் என்று கேட்டு இரண்டு ஹீரோக்களின் ரசிகர்களும் மாறி மாறி மோதிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

இந்த டிரெய்லர்களுக்கு இடையில்தான் 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கான இன்னொரு டிரெய்லர் தமிழ்நாட்டில் வெளியாக இருக்கிறது, அதுதான் ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டத்திற்கு இடைத்தேர்தல். இந்த இடைத்தேர்தல் ஆளும் கட்சிக்கும்.. அதிமுகவிற்கும்.. கொங்கில் தான் பெரிய ஆள் என்பதை காட்டுவதற்காக பாஜகவிற்கு மிக முக்கியமான தேர்தலாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. சின்னமே முடங்கிடும்.. போச்சு போச்சு.. நியூஸ் வந்ததும் அதிர்ந்த அதிமுக!

English summary

Erode East by election: What BJP will do? Will the party be eady to contest alone?