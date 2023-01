ஆமா.. ஈரோடு கிழக்கில் அதிமுக வேட்பாளர் அறிவிப்பு எப்போது? செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில்!

கொங்கு மண்டலம் அதிமுக எஃகு கோட்டை என்று செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு: கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவின் எஃகு கோட்டை என்றும், அதனை யாராலும் தகர்க்க முடியாது என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார் என்று கூறிய செங்கோட்டையன், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்னும் அவகாசம் இருப்பதாக கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் களம் அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசலை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்த்தியுள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படுவார் என்று அதிமுகவால் அறிவிக்கப்பட்டு, தேர்தல் பணிக்குழுவும் அமைக்கப்பட்டது.

இதனிடையே ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜக தரப்பில் வேட்பாளரை அறிவித்தால் ஆதரவு அளிக்கப்படும் என்றும், இல்லையென்றால் நாங்கள் வேட்பாளரை அறிவிப்போம் என்று ஓபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார்.

