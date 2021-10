கணவருடன் நடைபயிற்சி.. சாலையில் உலா வந்த யானை.. மிரண்டு ஓடிய கர்ப்பிணி.. பவானிசாகரில் பரபரப்பு!

Erode

oi-Rayar A

ஈரோடு: பவானிசாகர் அணை பூங்கா அருகே சாலையில் காட்டு யானை வந்ததால் பயந்து ஓடிய கர்ப்பிணி கீழே விழுந்து படுகாயம் அடைந்தார். ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையின் முன்பு 15 ஏக்கர் பரப்பளவில் அணை பூங்கா அமைந்துள்ளது.

பவானிசாகர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியை ஒட்டி உள்ள பவானிசாகர் மற்றும் விளாமுண்டி வனப்பகுதிகளில் இருந்து வெளிவரும் காட்டு யானைகள் அவ்வப்போது பவானிசாகர் அணை பூங்கா பகுதியில் நடமாடி வருவது வழக்கம்.

தமிழகத்தில் தனி நபர் யாரும் யானை வைத்திருக்கக்கூடாது... சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு..!

English summary

A pregnant woman who was frightened by a wild elephant on the road near Bhavani Sagar Dam Park fell down and was injured. The forest department has advised the public to be alert as wild elephants are roaming the area