மனித கழிவை மனிதனே அள்ளும் கொடுமையால்.. இந்தியாவில் யாரும் சாகவில்லை.. மத்திய அரசு பரபர தகவல்

Erode

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கைகளால் மலம் அள்ளும் கொடுமையால் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை என மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனால், "சாக்கடை மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டபோது ஏற்பட்ட விபத்துக்களால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் 330 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்" என்று ராம்தாஸ் அத்வாலே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

அதேபோல கைகளில் மலம் அள்ளும் கொடுமை நாடு முழுவதும் எங்கும் நடக்கவில்லை என்றும் அவர் தனது விளக்க உரையில் விரிவாக கூறியுள்ளார்.

English summary

No deaths have been reported due to manual scavenging and there are no reports of people engaged in manual scavenging in the country, the Centre informed Lok Sabha.