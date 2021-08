25 பயணிகளுடன் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட அரசு பேருந்து.. போராடி மீட்ட மீட்பு குழுவினர்!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலம் ராஜன்னஸ்ரீசிலா மாவட்டத்தில் 25 பயணிகளுடன் சென்ற பேருந்து மழை வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டது. பேருந்தில் இருந்த 25 பயணிகளும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

தெலுங்கானா மாநிலம் கம்பிராவ்பேட்டை- லிங்கன்னபேட்டை இடையே தெலுங்கானா மாநில அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

A bus carrying 25 passengers was swept away by heavy rains in Telangana's Rajannasree district. All 25 passengers on the bus have been rescued safely