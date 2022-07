ஆஹா.. அது என்ன தலைக்கு மேலே.. "பாகுபலி.." நெஞ்சை உருக்க வைத்த தெலுங்கானா வீடியோ

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் பாகுபலி பட ஸ்டைலில் கழுத்தளவு தண்ணீரில் ஒருவர் 3 மாத ஆண் குழந்தையை பாதுகாப்பாக மீட்டு சென்ற வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

கரைபுரண்ட வெள்ளம்.. பாகுபலி படபாணியில் 3 மாத குழந்தை மீட்பு.. தெலுங்கானாவில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

தென்மேற்கு பருவழை தாமதமாக துவங்கி பெய்து வருகிறது. கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் இதமான சூழல் நிலவுகிறது.

இதேபோல் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகத்திலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்து அணை நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.

In Telangana amid of flood 3-month old baby boy being rescued Baahubali style using in a basket placed over the head even as family wades through neck level water at Manthani Peddapalli district.