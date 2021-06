கொரோனாவால் இறந்ததாக புதைக்கப்பட்ட பெண்... 16ம் நாள் காரியத்திற்கு பின்.. உயிருடன் வந்த அதிசயம்

Hyderabad

oi-Velmurugan P

ஹைதராபாத்: ஆந்திராவின் விஜயவாடா மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் இறந்துபோன மனைவியின் (70வயது) உடலை மே 15 ஆம் தேதி முத்யால கடய்யா புதைத்தார். சுமார் பதினைந்து நாட்களுக்குப் பிறகு, ஜூன் 1 ஆம் தேதி குடும்பத்தினர் அவருக்காக காரியமும் செய்துவிட்டனர்..

அடுத்த நாள், குடும்பத்தினருக்கும் கிராமத்துக்கும் பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. முத்யால கடய்யாவின் மனைவி வீடு திரும்பினார். இந்த வினோதமான சம்பவம் ஆந்திராவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் உள்ள ஜாகையப்பேட்டை மண்டலத்தின் கிறிஸ்டியன் பேட் கிராமத்தில் வசிப்பவர் முத்யால கடய்யா. இவரது மனைவி கிரிஜம்மா. கடந்த மே 12 அன்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக விஜயவாடா அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

On May 15, Muthyala Gaddayya buried the wrapped body of his wife, Muthyala Gadayya, who had apparently died of Covid at a Vijayawada hospital in Andhra Pradesh. Around a fortnight later, the family organised a memorial service for her on June 1. The next day, to the shock of the family and the village, the 70-year-old woman returned home.