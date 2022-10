தெலுங்கானாவில் பாரத் ஜோடா யாத்திரை: தலைப்பாகை அணிந்து.. பழங்குடியின மக்களுடன் நடனம் ஆடிய ராகுல்!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் ராகுல் காந்தி அங்கு பழங்குடியின மக்களுடன் பாரம்பரிய உடை அணிந்து அவர்களுடன் நடனம் ஆடும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும், வடநாடு தொகுதி எம்பியுமான ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடா யாத்திரை என்ற பெயரில் ஒற்றுமை நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

இதற்காக கடந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரியில் நடைபயணத்தை தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

4 மாநிலம்.. 1230 கி.மீ! 50வது நாளை எட்டியது ஒற்றுமை யாத்திரை! தெலங்கானாவில் ராகுல் இன்று நடைப்பயணம்

A video of Rahul Gandhi dancing with tribal people in traditional attire while hiking in Telangana state is going viral on the internet.