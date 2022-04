"இந்தியா இந்து ராஷ்டிரமாக மாறும்!" யாத்திரையில் பாடிய பாஜக எம்எல்ஏ.. வேறு என்ன சொன்னார் தெரியுமா

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதராபாத்: பாஜக எம்எல்ஏ ஒருவர் ராம நவமி யாத்திரையில் பாடிய பாடல் மிகப் பெரிய சர்ச்சையைக் கிளப்பி உள்ளது.

தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத்தில் ராம நவமி யாத்திரை நடைபெற்றது. இதில் பாஜக எம்எல்ஏ டி ராஜா சிங் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.

ராம நவமி யாத்திரையில் கலந்து கொண்ட டி ராஜா சிங் பாஜகவைப் புகழும் வகையிலும் உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் புகழும் வகையிலும் பாடலை பாடினார்.

பாஜகவில் காலி பசங்க, ரவுடிகளை சேர்த்துட்டாங்க.. நான் ரொம்ப நாளா சொல்றேன்.. ராம சுப்பிரமணியம் ஆவேசம்

English summary

BJP MLA T Raja Singh says Bharat will become a Hindu rashtra soon: (இந்தியா விரைவில் இந்து ராஷ்டிரமாக மாறும் என்று கூறிய பாஜக எம்எல்ஏ) BJP MLA says Those who don’t take Lord Ram’s name will have to leave the country.