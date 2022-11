காங்கிரஸ் VS டிஆர்எஸ்.. சொந்த தொகுதிலேயே ஜெயிக்கல! “சர்வதேச தலைவர்” என ராகுலை கலாய்த்த கேசிஆர் மகன்

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: சொந்த தொகுதியில் கூட வெற்றிபெற முடியாத காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, தேசிய கட்சி கனவோடு இருக்கும் தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவை விமர்சிப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது எனது சந்திரசேகர் ராவ் மகனும் தெலுங்கானா அமைச்சருமான கே.டி.ராமாராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

தெலுங்கானா புதிய மாநிலம் தொடங்கப்பட்டது முதல் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தொடங்கு அங்கு சந்திரசேகர் ராவ் முதலமைச்சராக பதவி வகித்து வருகிறார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு ஐதராபாத்தில் பாஜக தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாடு, கேரளா, தெலுங்கானா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் ஆட்சியை பிடிக்க ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா என்ற திட்டத்தை அறிவித்தார்.

English summary

Telangana Minister KT Rama Rao replied Rahul gandhi that, "International leader Rahul Gandhi can’t even win his own parliament seat in Amethi ridicules, that Telangana CM KCR’s national party ambition. Wannabe PM should first convince his people to elect him as an MP."