நாங்கள் வங்கியை கொள்ளையடித்தோம்.. ஆனா நீங்க? மோடிக்கு எதிராக ஹைதராபாத்தில் "மணி ஹெய்ஸ்ட்" கட் அவுட்!

ஹைதராபாத்: பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஹைதராபாத் வரும் சூழலில், அவருக்கு எதிராக மனி ஹெய்ஸ்ட் ஸ்டைலில் வைக்கப்பட்ட கட் அவுட் போஸ்டர் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி நடைபெற்ற போது, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு முறை வரும் போதும், #GoBackModi என்று ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் செய்யப்பட்டது. திமுக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் தொண்டர்கள் கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்டும், கோ பேக் மோடி என்று ட்விட்டரில் பதிவிட்டும் பிரதமர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இது அதிமுகவின் ஆட்சியில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.

