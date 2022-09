ஆணவம்.. நீங்க தர்மம் செய்யலியே.. ரேஷனில் மோடி படம் எதுக்கு? நிர்மலா சீதாராமனை விளாசிய பிரகாஷ் ராஜ்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ரேஷன் கடையில் பிரதமர் மோடி போட்டோ வைக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதற்கு நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் ‛‛இந்த ஆணவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது'' எனக்கூறி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளது.

தெலுங்கான மாநிலத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 3 நாள் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். நேற்று 2வது நாளாக இன்று பாஜக நாடாளுமன்ற பிரவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தெலுங்கானாவில் உள்ள காமரெட்டி மாவட்டத்துக்கு நிர்மலா சீதாராமன் சென்றார்.

அப்போது அவர் ரேஷன் கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும், ரேஷன் பொருட்களில் மத்திய அரசின் பங்கு என்பது பற்றி பொதுமக்களிடம் எடுத்து கூறினார்.

English summary

PM Modi Photo ்fix in ration Issue: Actor Prakash Raj has criticized Union Minister Nirmala Sitharaman, This arrogance cannot be accepted. We are a democracy and you are not doing charity''.