யாத்திரையில் திடீரென ஒடிய ராகுல் காந்தி.. உற்சாகமடைந்த தொண்டர்கள்! களைகட்டும் 'ஒற்றுமை யாத்திரை'

ஹைதராபாத்: தேச ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி தெலங்கானாவின் கொல்லப்பள்ளியில் சிறிய அளவில் மரத்தான் ஓடியுள்ளார்.

எதிர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பயணத்தை ராகுல் தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த பயணம் 50 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில், தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்த அவர் மிகக் குறைந்த தூரம் தொண்டர்களுடன் ஓடியுள்ளார்.

English summary

Rahul Gandhi, who is on a Bharat Jodo Yatra, has run a small marathon in Kollapally, Telangana. Rahul has started this journey with the aim of strengthening the Congress party ahead of the upcoming parliamentary elections. As the journey has crossed 50 days, he has run a short distance with the volunteers to cheer them on.