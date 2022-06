மரித்தும் மகளுக்காக வந்த தந்தை! திருமண நாளில் அண்ணன் கொடுத்த அற்புத சீர்! நெகிழ்ச்சி செயலை பாருங்க!

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் அருகே தங்கையின் திருமணத்திற்காக, மரணமடைந்த தந்தையின் மெழுகுச் சிலையை தத்ரூபமாக உருவாக்கிக் சீராக திருமணத்தன்று கொடுத்த அண்ணனின் செயல் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கருவில் சுமந்து உயிரை கொடுத்தவர் தாய் என்றால், தோளில் சுமந்து உலகை காட்டி அறிவும் உணர்வும் கொடுத்தவர்தான் தந்தை. ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் தந்தை தான் அனைவருக்குமே ஹீரோ.

அப்பாவின் அருமையை வார்த்தைகளால் சொல்லிவிட முடியாது. தந்தையை இழந்தவர்களுக்குத்தான் தெரியும் அவரது அருமையும் பெருமையும்.

English summary

For his sister's wedding near Hyderabad, Telangana, his brother's act of realistically creating a wax statue of his dead father and giving it to him on the wedding day has a great love on social media.